Гончарук назвав рішення залишити Авакова в уряді "одним із найскладніших"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав в інтерв'ю журналістам у п'ятницю прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Головний аргумент - в умовах війни, молодого уряду, який не має досвіду, він відповідає за найбільший блок з безпеки. Враховували також те, що Аваков брав участь у забезпеченні чесних виборів. За сукупністю команда ухвалила рішення його залишити", - сказав він.

Водночас, зазначив прем'єр, "якщо у преси, громадянського суспільства будуть конкретні претензії по суті, людина муситиме піти".

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"Це, до речі, стосується не тільки Авакова", - додав він.

За словами Гончарука, він не задоволений процесом реформування МВС.

"Одна з реформ, яка не відбулася, - реформа поліції. Була реформа патрульної служби і далі вона не пішла. Реформу кримінальної поліції треба продовжувати", - сказав він.

Прем'єр-міністр зазначив, що домовився наступного тижня зустрітися з Аваковим і "ще раз поговорити".

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