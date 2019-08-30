Командування ЗС РФ нарощує інтенсивність бойової підготовки окупаційних військ на Донбасі, - ГУР

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Так, за даними української розвідки, в з'єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ завершується підготовка до проведення на початку вересня ц.р. батальйонних тактичних навчань з бойовою стрільбою із залученням артилерійських і танкових підрозділів.

Передбачається, що контроль за ходом навчань буде здійснювати командування Південного військового округу ЗС РФ.

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Як зазначили в ГУР, у розвідувальних підрозділах російських окупаційних військ проводиться відбір чергової групи кандидатів для направлення на курси снайперської та розвідувальної підготовки на території Росії.