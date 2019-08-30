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30.08.19 15:16

"Динамо", "Шахтар" і "Олександрія" дізналися, які в них будуть суперники в групових етапах єврокубків. ФОТО

Відбулися жеребкування групових раундів Ліги Чемпіонів і Ліги Європи, які визначили суперників київського "Динамо", донецького "Шахтаря" та "Олександрії" з Кіровоградської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Таки чином, донецький "Шахтар" у Лізі Чемпіонів потрапляє в групу С:

  1. Манчестер Сіті (Англія)
  2. Шахтар Донецьк (Україна)
  3. Динамо Загреб (Хорватія)
  4. Аталанта (Італія)

Київське "Динамо" в Лізі Європи потрапило до групи B:

  1. Динамо (Україна)
  2. Копенгаген (Данія)
  3. Мальме (Швеція)
  4. Лугано (Швейцарія)

ФК "Олександрія" потрапляє в групу І:

  1. Вольфсбург (Німеччина)
  2. Гент (Бельгія)
  3. Сент-Етьєнн (Франція)
  4. Олександрія (Україна)

Матчі першого туру відбудуться 19 вересня.

Повні результати жеребкування.

Динамо, Шахтар і Олександрія дізналися, які в них будуть суперники в групових етапах єврокубків 01
Динамо, Шахтар і Олександрія дізналися, які в них будуть суперники в групових етапах єврокубків 02

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