Від 1 серпня в зоні ООС загинуло 8 українських воїнів, - Бутусов

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов

"Сьогодні о 9.00 під час обстрілу українських позицій під Водяним російський снайпер смертельно поранив сержанта 36-ї бригади морської піхоти Сергія Савінова. Поранення важке, врятувати не вдалося ..." - розповів він.

"Від 1 серпня в зоні ООС у ході перемир'я загинуло 16 українських воїнів, в тому числі: 8 - бойові втрати; 8 – небойові втрати (причини - хвороба, необережне поводження з гранатою, самогубства, підозри у вбивстві)", - констатував Бутусов.

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