Уряд не має втручатися адміністративними рішеннями в ціноутворення, навіть на енергоносії, - прем'єр-міністр

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, спілкуючись із журналістами в Києві в п'ятницю, пише Главком із посиланням на Інтерфакс.

"Коли політик починає втручатися в ціну, це призводить до неефективності, корупції і популізму", - підкреслив прем'єр, відповідаючи на запитання про ціни на газ для населення, яке довгий час було спірним у відносинах між минулим Кабінетом міністрів і Міжнародним валютним фондом.



За його словами, якщо якась частина населення не справляється з ринковою ціною, держава повинна допомогти.



Підсумовуючи, він зазначив, що цифри в одержуваних громадянами платіжках, звичайно, є проблемою уряду, і він буде вживати заходів, щоб усі, хто потребує, отримували допомогу держави, однак без повернення до адміністративного регулювання цін.



Нагадаємо, останнім часом низка політиків неодноразово виступали з пропозицією про використання інструментів ручного обмеження цін на енергетичних ринках. Зокрема, глава профільного комітету у Верховній Раді Андрій Герус заявляв про необхідність зниження цін на електроенергію на конкурентних біржових сегментах ринку шляхом встановлення прайс-кепа (граничної ціни) на 15-20% нижче чинного обмеження.