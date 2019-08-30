Треба переглянути все, що було приватизовано, і повернути стратегічні підприємства державі, - Коломойський

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів Ігор Коломойський.

"Зараз часи змінилися. Я переконаний, що треба переглянути все, що було приватизовано, і навпаки - повернути стратегічні підприємства державі, особливо в гірничовидобувній, металургійній промисловості та хімічній промисловості", - заявив Коломойський, зазначивши, що його підприємства не можуть бути винятком.

Водночас він висловив упевненість, що держава може бути ефективним власником: "Звичайно, для важкої промисловості, яка пов'язана з експлуатацією природних ресурсів, це природно. У нас -"Нафтогаз", "Укргазвидобування". Скільки завгодно за кордоном прикладів, навіть у таких авторитарних країнах, як Росія і Китай, це працює. Корпоратизація, контрольний пакет у держави, високі зарплати для персоналу. Я вважаю, стратегічні підприємства, природні монополії повинні бути під контролем держави. Державний капіталізм".

Коломойський уточнив, що підтримує приватизацію, крім стратегічних і природоресурсних підприємств.

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"Я не збираюся при цій владі заробляти на державі. І не знаю, що у нас ще можна приватизувати. Але якщо ОПЗ, то там нема про що говорити, тому що треба спочатку врятувати завод від Фірташа, тому що Фірташ створив штучно кредиторську заборгованість, просудив її в західному суді і зараз намагається або отримати грош, або приватизувати в обмін на борги. 300 мільйонів доларів йому винні. Спроба була продати зараз - за 100-150 млн доларів, але щось бажаючих черга не вишикувалася. Якщо пам'ятаєте, я колись на тому конкурсі заплатив за ОП 625 мільйонів, але мені не віддали тоді завод, скасували конкурс. Ось 625 була хороша цифра, зараз так не вийде. Треба розчистити спочатку підприємство, розібратися з фірташівськими боргами. Потім вже держава для себе має вирішити - потрібен нам такий актив чи ні. Але я вважаю, що ОПЗ - стратегічне підприємство і поки діє аміакопровід Тольятті-Одеса, мені здається, що це треба контролювати державою, це не можна продавати, там потрібно тільки поставити чесний і добре оплачуваний менеджмент. Треба враховувати, що ОПЗ важливий, але він втрачає, тому що росіяни побудували на Тамані перевалку для аміаку", - зазначив Коломойський.

Як приклад стратегічно важливих галузей він навів нафтопереробку.

"Кременчуцький НПЗ це єдиний завод в Україні, який, за великим рахунком в 14-му році зіграв свою роль: і гас, і дизель для армії, все робили там, уявляєте, якби вони його зупинили, ми б не змогли забезпечити війська паливом. Потрібна інша державна політика щодо стратегічних підприємств. Знаєте, скільки людей охороняє зараз Кремечуцькиц НПЗ з 14-го року? 350 осіб приватної охорони. Всі озброєні до зубів. Тому що є підприємства, які є ключовими вузлами держави. У нас ще залишилося 2 західноукраїнські заводи, але вони в законсервованому стані. В 14-му, коли могла бути агресія і захоплення Кременчука, то в якомусь обсязі дизель могли б робити ті два заводи, у них первинна переробка була. А сучасна війна без палива неможлива. Ми планували розконсервувати тоді заводи", - розповів Коломойський.

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Повністю інтерв'ю з Ігорем Коломойським: "Порошенко втримав країну в найважчий час. До націоналізації "Приватбанку" Порошенко не причетний" читайте тут.