Децентралізація, як і раніше, актуальна, - міністерка розвитку громад і територій Бабак

Про це заявила новопризначена міністерка розвитку громад і територій Альона Бабак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У пріоритетних напрямках діяльності Міністерства розвитку громад і територій і надалі - децентралізація і регіональний розвиток, енергоефективність та ЖКГ, архітектура та будівництво. З нововведень, і це стосується всіх міністерств, - впровадження блоку з діджиталізації", - сказала вона.

При цьому Бабак наголосила на важливості питання діджиталізації, з огляду на діяльність міністерства щодо впровадження та ведення електронних реєстрів і послуг.

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За її словами, першочерговим завданням міністерства є напрацювання маршрутної карти, подача невідкладних ініціатив на розгляд найближчого засідання уряду, напрацювання перспектив розвитку структурних підрозділів відомства.

У четвер, 29 серпня Верховна Рада призначила новий Кабінет Міністрів. Перше засідання уряд проводив уночі - президент Володимир Зеленський попросив депутатів Верховної Ради відпустити міністрів із залу парламенту. "Вони сьогодні проводять перше засідання, йдуть працювати", - сказав Зеленський.

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