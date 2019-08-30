Обшуки в приміщеннях "Суспільного" призупинили, - Шуфрич

Про це повідомляє пресслужба глави комітету ВР з питань свободи слова Нестора Шуфрича, інформує Цензор.НЕТ.

Так, зранку Шуфрич побував на телеканалі. "Слідчими було надано інформацію, що у виробничих приміщеннях новин і студій обшуки не проводяться і не плануються, і загрози припинення діяльності каналу немає", - заявив він.

Обшук в адміністративних приміщеннях припинений. "Представники адміністрації каналу погодилися добровільно надати документи згідно з переліком, поданим слідством, відповідно до постанови суду. Також прийнято рішення таким же чином отримати документи, які цікавлять слідство, з благодійного фонду, який співпрацює з адміністрацією каналу", - додав Шуфрич.

За його словами, техніку і обладнання слідчі сьогодні вилучати не збираються.

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У п'ятницю, 30 серпня стало відомо, що Державне бюро розслідувань у супроводі співробітників Служби безпеки України проводить обшуки в Національній суспільній громадській телерадіокомпанії України і в будинках кількох її співробітників.

Державне бюро розслідувань на своїй сторінці в мережі Facebook повідомило, що слідчі дії проводяться в межах досудового розслідування кримінального провадження щодо можливих протиправних дій посадових осіб ВАТ "НГТУ", а саме зловживання службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших фізичних чи юридичних осіб.