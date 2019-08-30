За 20 років із держбюджету за схемою відмивання ПДВ вкрадено мінімум $240 млрд. Електронне відшкодування, і все, це вже історія, - Коломойський

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів Ігор Коломойський.

За його словами ПДВ крали впродовж 20 років.

"Я пам'ятаю, як ми з Арсенієм Петровичем головою об стіну Шлапака били, щоб він ввів електронні рахунки й автоматичне повернення ПДВ з 1 січня 15-го, однак зробили пізніше. І все! Закінчилася величезна корупційна схема, багаторічна, з відкатами по відшкодуванню" , - розповів він.

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"Електронне відшкодування, і все, це вже історія. Напевно, якісь невеликі схеми присутні, завжди є нюанси, але головну проблему вирішили - там була дірка, по 10-12 млрд доларів США в рік крали з бюджету. За 20 років ми не помилимося, якщо скажемо, що з держбюджету України за схемою відмивання ПДВ вкрадено мінімум 240 мільярдів доларів. Це в 2-3 рази більше за весь наш держборг", - додав Коломойський.

Повністю інтерв'ю з Ігорем Коломойським: "Порошенко втримав країну в найважчий час. До націоналізації "Приватбанку" Порошенко не причетний" читайте тут.