Мене збила машина на пішохідному переході, і тепер я в госпіталі Лондона, - Гонтарева

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в коментарі "LIGA.net".

"Мене в понеділок вдень на пішохідному переході в центрі Лондона збила машина і я тепер в госпіталі. Зараз поліція проводить розслідування це нещасний випадок чи погрози почали реалізовуватися", - зазначила Гонтарева.

Вона повідомила, що має серйозні травми.

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"Травми серйозні - переломи кісток стопи. Уже зробили у вівторок першу операцію, чекаю другу", - написала Гонтарева.

Нагадаємо, раніше ексглава Національного банку України Валерія Гонтарева відмовилася прийти 12 вересня в Генпрокуратуру на допит у справі бізнесмена-втікача Сергія Курченка.

Про те, що Гонтареву викликають на допит у прокуратуру, стало відомо 6 серпня. Для неї це вже третій виклик на допит у справі Курченка за цей рік.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 28 березня департамент міжнародно-правової співпраці ГПУ завершив розслідування за підозрою бізнесмена-втікача Сергія Курченка й оголосив про підозру 98 особам.

Також з'явилася інформація про те, що прокурор Кулик оголосив про підозру людям з найближчого оточення президента - В.Гонтаревій, Б.Ложкіну т О.Філатову. ГПУ заявила про те, що Кулик вчинив незаконно.