Збирати на такому мільярд гривень на рік - це грабіж, - Коломойський про схему з оцінювання нерухомості

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів Ігор Коломойський.

У 2018-му внесення в базу даних інформації щодо угоди з нерухомістю коштувало 0 гривень 0 копійок, а зараз 1 800 за угоду. Корупція в тому, що за користування державною базою даних платять не державі - а приватним компаніям, прокладкам. Рішенням Фонду держмайна створені посередники, які отримують гроші за надання громадянам держпослуг.

Коментуючи цю інформацію, а також можливу причетність до цієї схеми глави ФДМ Трубарова, екснардепа Хомутинніка, Коломойський заявив: "Трубаров з Хомутинніком взагалі не спілкується, вони в жахливих стосунках. Вони вороги. В інтерв'ю він його навіть лаяв. Трубаров нормальний дуже, до речі, хлопець, я його знаю. Напишіть запит на Трубарова, він завтра це скасує. Серйозно, напишіть!".

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"Я не знаю цієї теми, думав, це для держави. Скільки загальна сума доходу, скільки ці компанії теоретично заробляють на рік? (За даними ЗМІ - порядка 3-4 млн грн в робочий день. - Ред.) Ого! Хвилиночку, порахуймо . Множимо 250 робочих днів, скажімо, на 3,5. 913 млн гривень! 33 млн дол. на рік. І вони державі нічого не платять? А пика не лусне? Це тоді питання Антимонопольного комітету", - додав Коломойський.

"Збирати на такому мільярд гривень на рік - це грабіж. Ви ж все записуєте, тепер я собі записав. Я хочу почути теж, я запитаю у Трубарова, щоб бути в курсі. Питання, скільки це коштує і що це за реформа. Якщо це 100 грн за хорошу роботу системи, а не тисяча вісімсот, може, і корисна ідея. Інакше виходить тендерна палата №2, так? Треба перевірити", - резюмував він.

Повністю інтерв'ю з Ігорем Коломойським: "Порошенко втримав країну в найважчий час. До націоналізації "Приватбанку" Порошенко не причетний" читайте тут.