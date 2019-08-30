Збирати на такому мільярд гривень на рік - це грабіж, - Коломойський про схему з оцінювання нерухомості

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів Ігор Коломойський.
У 2018-му внесення в базу даних інформації щодо угоди з нерухомістю коштувало 0 гривень 0 копійок, а зараз 1 800 за угоду. Корупція в тому, що за користування державною базою даних платять не державі - а приватним компаніям, прокладкам. Рішенням Фонду держмайна створені посередники, які отримують гроші за надання громадянам держпослуг.
Коментуючи цю інформацію, а також можливу причетність до цієї схеми глави ФДМ Трубарова, екснардепа Хомутинніка, Коломойський заявив: "Трубаров з Хомутинніком взагалі не спілкується, вони в жахливих стосунках. Вони вороги. В інтерв'ю він його навіть лаяв. Трубаров нормальний дуже, до речі, хлопець, я його знаю. Напишіть запит на Трубарова, він завтра це скасує. Серйозно, напишіть!".
"Я не знаю цієї теми, думав, це для держави. Скільки загальна сума доходу, скільки ці компанії теоретично заробляють на рік? (За даними ЗМІ - порядка 3-4 млн грн в робочий день. - Ред.) Ого! Хвилиночку, порахуймо . Множимо 250 робочих днів, скажімо, на 3,5. 913 млн гривень! 33 млн дол. на рік. І вони державі нічого не платять? А пика не лусне? Це тоді питання Антимонопольного комітету", - додав Коломойський.
"Збирати на такому мільярд гривень на рік - це грабіж. Ви ж все записуєте, тепер я собі записав. Я хочу почути теж, я запитаю у Трубарова, щоб бути в курсі. Питання, скільки це коштує і що це за реформа. Якщо це 100 грн за хорошу роботу системи, а не тисяча вісімсот, може, і корисна ідея. Інакше виходить тендерна палата №2, так? Треба перевірити", - резюмував він.
Повністю інтерв'ю з Ігорем Коломойським: "Порошенко втримав країну в найважчий час. До націоналізації "Приватбанку" Порошенко не причетний" читайте тут.