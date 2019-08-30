"Ви - паразити, ви паразитуєте на нещасті людей": Медведчук і Рабінович знову відвідали Москву

Медведчук розповів, що разом з Вадимом Рабіновичем передав Миколі Карпюку і Станіславу Клиху український хліб та сало, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "112 Україна", що належить Медведчуку.

"Дійсно, це питання серйозно просунулося, і тому це все дає впевненість у тому, що найближчим часом цей обмін відбудеться, і в цей обмін буде включено тих людей, зокрема з приводу яких ми тривалий час ставили питання їх звільнення. І ми сьогодні були раді їх побачити, вони були раді отримати привіт з України, від родичів", - розповів кум Путіна.

Вадим Рабинович попросив усіх, хто бере участь у процесі переговорів про обмін, утриматися від коментарів.

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"Припиніть займатися самопіаром на обміні полонених! Дайте людям повернутися додому. Ви - паразити, ви паразитуєте на нещасті людей. Рот свій закрийте і дайте доробити справу!" - заявив він.

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Раніше співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова у Facebook повідомила, що "обмін завершився", і українці летять додому. Її запис репостнув призначений Верховною Радою генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

Пізніше з'явилася інформація про приліт літака з українцями в аеропорт "Київ", в аеропорту вже зібралися журналісти.

Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що Україна і РФ близькі до погодження обміну утримуваними особами за формулою "33 на 33". Однак, хто саме може бути звільнений у межах процедури обміну, не повідомлялося.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на "перші результати" щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.