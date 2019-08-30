"Центренерго" - єдина структура в тепловій генерації, здатна протистояти монополії ДТЕК, - Коломойський

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів Ігор Коломойський.

Він спростував інформацію, що на "Центренерго" зайшли його люди: "Не мої люди, а професійні і зрозумілі нам люди, директор Потапенко. Президент у ході передвиборчої кампанії поставив завдання, що тарифи мають знижуватися, в тому числі - і на електроенергію - і Потапенко працює на це завдання".

Разом з тим, він зазначив, що нова команда "Центренерго" координується з ним "на теоретичному рівні": "Є концепт, ми повинні зрозуміти для себе - чи можливо це. А якщо можливо - то реалізувати. Я це роблю не для того, щоб заробити, збагатитися. Я допомагаю виконувати стратегію, визначену президентом".

Відповідаючи на запитання про те, чим відрізняється колишня управлінська команда від нинішньої, Коломойський пояснив: "Тоді крали через посередників, а зараз укладають прямі контракти між "Центренерго" і шахтами, налагоджується схема імпорту вугілля з різних джерел і вирішується питання збільшення виробництва електроенергії. Раніше "Центренерго" штучно стримували, блоки гасили, не давали працювати, щоб ціну на ринку задирати високу, прикриваючись діями держави. Подивіться на ціни, які зараз на ринку, вони трохи знизилися, далі буде більше".

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"Центренерго" - це противага ДТЕКу, як це не парадоксально звучить. Є один варіант стратегії - приватизувати. Державні шахти туди усім гамузом треба передати, тому що не можна продати ласий шматок, а всі ці нерентабельні шахти залишити державі, щоб вона їх продовжувала дотувати. Тобто всі шахти державні треба приватизувати, і на додачу, щоб було цікаво - "Центренерго", і подивимося, чи буде черга з охочих. Є й інша стратегія: це єдина структура в тепловій генерації, здатна протистояти монополії ДТЕК і підтримувати рівень цін на ринку, який визначається державою. Який шлях обрати? Якщо запитають моєї поради, я б вибрав другий варіант. Антимонопольний комітет у нас не діє, можлива змова, так само, як Кононенко і Порошенко з Ахметовим зробили щодо "Роттердам+", - заявив Коломойський.

Повністю інтерв'ю з Ігорем Коломойським: "Порошенко втримав країну в найважчий час. До націоналізації "Приватбанку" Порошенко не причетний" читайте тут.