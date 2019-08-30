США не повинні нахабно втручатися у військове співробітництво України і Китаю, - посол КНР

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua", про це він заявив під час брифінгу.

"Днями радник президента США з національної безпеки Джон Болтон прибув в Україну з візитом, у період якого висловився в недружньому ключі стосовно співпраці між Китаєм і Україною... США не повинні нахабно втручатися у зовнішні відносини України і Китаю, вимагаючи зробити вибір між США і Китаєм... Україна не вимагає наставників ззовні. Я абсолютно впевнений у спільному майбутньому України та Китаю", - заявив він.

Він також підкреслив, що всі обвинувачення на адресу Китаю в крадіжці технологій інших країн - це чистої води наклеп.

"Успіхи розвитку Китаю досягнуті тільки завдяки китайському народу і ніколи не були вкрадені ... США бояться загрози її монополії у сфері телекомунікацій. Поки Китай розвиває свої сучасні технології, ми розгортаємо співпрацю з іншими країнами. Зокрема з Україною. І ця співпраця відбувається тільки у строгих рамках дотримання прав інтелектуальної власності. Брехня, обман і крадіжка - все це не про нас", - зазначив посол.

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Ду Вей вважає, що сьогодні оборонна галузь України потребує вливання інвестицій. Водночас, на його думку "США багато років не забезпечували великі інвестиції в оборонну сферу України".

"Я хочу сказати, що Китай і Україна - дружні країни і стратегічні партнери", - підкреслив він.

З його слів, багато років обидві країни продуктивно співпрацювали в різних сферах, починаючи з аграрної сфери. Товарообіг між Україною і Китаєм минулого року досяг майже 10 млрд $. Посол висловив упевненість, що цьогоріч товарообіг перевищить 10 млрд $. Тоді як, за його словами, товарообіг зі США торік становив лише 4 млрд $, а в першому півріччі 2019 року - лише 2 млрд $.

Нагадаємо, в липні 2019 року стало відомо, що вірджинська Skyrizon Aircraft Holdings Limited, пов'язана з Китаєм, збирається отримати контроль над "Мотор Січ" спільно з "Укроборонпромом".

27 серпня радник Дональда Трампа Джон Болтон заявив у Києві, що США застерігають Україну від співпраці з Китаєм.

Напередодні газета "The Wall Street Journal" писала, що радник президента США з національної безпеки Джон Болтон намагається запобігти майбутньому придбанню Китаєм української аерокосмічної компанії "Мотор Січ".