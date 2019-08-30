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30.08.19 18:25

Зеленський 2 вересня планує зустрітися з усіма новими міністрами, - Новосад

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 2 вересня, планує провести першу зустріч з усіма новопризначеними міністрами.

Зеленський 2 вересня планує зустрітися з усіма новими міністрами, - Новосад

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це повідомила міністр освіти і науки України Ганна Новосад, виступаючи перед колективом відомства після свого представлення.

"У понеділок буде перша зустріч президента з усіма новопризначеними міністрами та іншими органами", - сказала Новосад.

Нагадаємо, на зустрічі з фракцією президент Володимир Зеленський сказав, що за новий уряд голосуватимуть пакетом.

Пізніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук озвучив кандидатів на посади міністрів у новому Кабміні, а нардепи підтримали їх.

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