Зеленський хоче забрати Національну гвардію у МВС і підпорядкувати президентові

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в поданому президентом законопроекті 1007, розміщеному на сайті парламенту.

Зміни в низці законів, що стосуються Нацгвардії, які запропоновані в цьому законопроекті, роблять Національну гвардію окремим силовим відомством, підлеглим тільки президенту. Передбачається, що безпосереднє керівництво Нацгвардією здійснюватиме її командувач, а президент - "направлятиме діяльність".

"Командувач Національної гвардії України призначається на посаду і звільняється з посади президентом України", - йдеться в законопроекті, будь-який контроль за цим призначенням з боку уряду або парламенту не передбачений.

Велика частина пропонованих в законопроекті правок прибирає із законодавства будь-який зв'язок Нацгвардії з МВС.

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