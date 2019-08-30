Домовленості про дату саміту в "нормандському форматі" поки немає, - помічник Путіна

"Ні, її немає", - сказав він журналістам відповідаючи на запитання, чи намічена дата саміту "четвірки". Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Ушаков нагадав, що "за підсумками саміту "сімки" в Біарріці з'явилися відомості про те, що нібито цей саміт буде проведено у вересні цього року, потім з'явилися різного роду ремарки про те, що саміт буде проведено найближчим часом".

"Але з Росією, яка є учасником цього формату, ніхто конкретні дати не погоджував", - наголосив помічник президента.

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На запитання, скільки приблизно часу, за оцінками російської сторони, знадобиться на підготовку саміту, Ушаков відповів: "Ми не знаємо, скільки піде на підготовку, тому що ми хочемо, щоб саміт не був проведений лише для галочки, а дав якийсь реальний результат у реалізації вже досягнутих домовленостей".

"Буде видно, як піде робота. Конкретна робота наразі лише розпочнеться, і перша зустріч із конкретним завданням відпрацювати на успіх саміту розпочнеться 2 вересня під час зустрічі помічників і радників лідерів у Берліні", - додав представник Кремля.

Ушаков також зазначив: "Одне питання, яке обговорюється вже кілька років, це офіційне закріплення так званої формули Штайнмаєра. Як ви знаєте, вона досі офіційно письмово не закріплена, хоча з нашого боку в цьому контексті зроблено великий компромісний крок".