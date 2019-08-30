РФ як і раніше винна Раді Європи €55 млн

Про це заявив спікер Ради Європи Даніель Холтген, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Рада Європи очікує отримати російський платіж за членство найближчими днями", - повідомив представник Ради Європи

Йдеться про заборгованість 54,7 млн ​​євро членських внесків за половину 2017 року і весь 2018.

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Нагадаємо, в червні 2017 року РФ перестала сплачувати членські внески в бюджет Ради Європи. Таким чином вона шантажувала організацію, яка позбавила російську делегацію прав в ПАРЄ за агресію проти України та окупацію Криму.

Станом на кінець червня 2019 борг Росії перед РЄ становив близько 100 млн євро, включаючи пеню.

Після безумовного відновлення повноважень російської делегації в ПАРЄ в червні цього року, РФ на початку липня оплатила свою частку за 2019 рік.