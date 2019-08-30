Зеленський хоче позбавляти кнопкодавів і прогульників мандатів

Текст законопроекту №1027 опубліковано на офіційному порталі Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ. Зареєстровано в парламенті документ було 29 серпня.

Проект закону передбачає внесення змін до ст. 81 Конституції України щодо додаткових підстав для дострокового припинення повноважень народного депутати опублікований на сайті Верховної Ради в п'ятницю.

Президент своєю законодавчою ініціативою пропонує доповнити перелік випадків дострокового припинення повноважень народного депутата.

Так, у ст.81 Конституції України може з'явитися пункт про те, що достроково повноваження нардепа припиняються, якщо суд встановить факт неперсонального голосування - позбавляти мандата пропонують і того, хто голосує, і того, за кого голосують. У такому випадку повноваження будуть припинені з моменту вступу в силу рішення суду.

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Ще однією причиною дострокового припинення повноважень члена парламенту може стати його відсутність без поважних причин на третині пленарних засідань Ради або засідань парламентського комітету, членом якого він є, впродовж однієї сесії. У такій ситуації повноваження припиняються за рішенням Верховного суду.

Ні в першому, ні в другому випадку, голосування у Верховній Раді за позбавлення мандату не буде.

Крім того, якщо зміни до Основного закону будуть внесені, Раді більше не доведеться голосувати за припинення повноважень народних депутатів, які написали заяви про складання мандата за власним бажанням.

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У такому випадку повноваження члена парламенту будуть припинятися з моменту оголошення нардепам такої заяви на пленарному засіданні Верховної Ради.

Голосування Ради за припинення повноважень нардепа необхідно буде лише в разі, якщо він вийшов з громадянства України або виїхав на постійне проживання за межі України.

Тепер Верховна Рада повинна направити законопроект до Конституційного суду для отримання висновку про відповідність ініціативи ст.157 і ст.158 Основного закону.