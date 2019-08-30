Обшуки ДБР - це спроба залякування співробітників, - заява НСТУ

Про це сказано в заяві, поширеній пресслужбою НСТУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Йдеться про факт закупівлі для телерадіокомпанії аудіовізуального обладнання, що було закуплене телерадіокомпанією ще 2017 року. Також в ухвалі (Печерського райсуду про проведення обшуку. - Ред.) згадують про земельну ділянку, що є в складі статутного капіталу телерадіокомпанії, та діяльність благодійного фонду "Підтримки створення та розвитку суспільного телебачення і радіомовлення в Україні". Як пов`язані ці три факти — важко навіть уявити", - сказано в заяві.

У НСТУ зауважили, що слідчі прийшли в офіс і додому до співробітників в останній день дії рішення Печерського суду про проведення обшуків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Обшуки в приміщеннях "Суспільного" призупинили, - Шуфрич

"Незрозуміло також, чому саме ДБР проводить це розслідування, адже згідно зі статтею 216 КПК України за Державним бюро розслідувань визначено виключний перелік суб’єктів, щодо яких ДБР може розслідувати злочини. І жоден із працівників Суспільного під цей перелік суб’єктів не підпадає", - сказано в заяві.

Крім того, з боку СБУ слідчих ДБР супроводжували співробітники департаменту захисту національної державності. Це, на думку НСТУ, також здається дивним у господарській справі.

"Згадані факти ми можемо розцінити тільки як спробу залякати керівників єдиної незалежної медіакомпанії нашої країни, що не належить жодній політичній чи бізнес-групі, не обслуговує інтереси політиків чи олігархів", - підсумували в НСТУ.

У п'ятницю, 30 серпня стало відомо, що Державне бюро розслідувань у супроводі співробітників Служби безпеки України проводить обшуки в Національну громадську телерадіокомпанію України і в домівках кількох її співробітників.