Обшуки ДБР - це спроба залякування співробітників, - заява НСТУ

Про це сказано в заяві, поширеній пресслужбою НСТУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Йдеться про факт закупівлі для телерадіокомпанії аудіовізуального обладнання, що було закуплене телерадіокомпанією ще 2017 року. Також в ухвалі (Печерського райсуду про проведення обшуку. - Ред.) згадують про земельну ділянку, що є в складі статутного капіталу телерадіокомпанії, та діяльність благодійного фонду "Підтримки створення та розвитку суспільного телебачення і радіомовлення в Україні". Як пов`язані ці три факти — важко навіть уявити", - сказано в заяві.
У НСТУ зауважили, що слідчі прийшли в офіс і додому до співробітників в останній день дії рішення Печерського суду про проведення обшуків.
"Незрозуміло також, чому саме ДБР проводить це розслідування, адже згідно зі статтею 216 КПК України за Державним бюро розслідувань визначено виключний перелік суб’єктів, щодо яких ДБР може розслідувати злочини. І жоден із працівників Суспільного під цей перелік суб’єктів не підпадає", - сказано в заяві.
Крім того, з боку СБУ слідчих ДБР супроводжували співробітники департаменту захисту національної державності. Це, на думку НСТУ, також здається дивним у господарській справі.
"Згадані факти ми можемо розцінити тільки як спробу залякати керівників єдиної незалежної медіакомпанії нашої країни, що не належить жодній політичній чи бізнес-групі, не обслуговує інтереси політиків чи олігархів", - підсумували в НСТУ.
У п'ятницю, 30 серпня стало відомо, що Державне бюро розслідувань у супроводі співробітників Служби безпеки України проводить обшуки в Національну громадську телерадіокомпанію України і в домівках кількох її співробітників.