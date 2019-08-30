Ворог 6 разів порушив перемир'я. Один український воїн загинув, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.
У вечірньому зведенні зазначено: "У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 5 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
чотири рази неподалік Водяного із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм, снайперської і стрілецької зброї;
поблизу Новотроїцького - з крупнокаліберних кулеметів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил:
поблизу Новолуганського - з гранатометів різних систем.
Під час виконання бойового завдання один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув".