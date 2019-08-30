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30.08.19 20:04

"Ми нікуди не йдемо, боротьба триває", - Супрун подякувала українцям, які прийшли провести її з поста голови МОЗ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Кілька сотень українців прийшли ввечері до Міністерства охорони здоров'я, щоб подякувати Уляні Супрун, яка виконувала обов'язки міністра з серпня 2016 року.

"Ми нікуди не йдемо, боротьба триває", - Супрун подякувала українцям, які прийшли провести її з поста голови МОЗ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Інсайдер".

За словами учасників акції, вони прийшли до міністерства після роботи, щоб висловити свою вдячність і підтримку Супрун.

Ми нікуди не йдемо, боротьба триває, - Супрун подякувала українцям, які прийшли провести її з поста голови МОЗ 01

Згодом до активістів вийшла сама Супрун. Її зустріли гучними оплесками. Вона подякувала всім, хто прийшов її підтримати.

"Я хочу подякувати всім за підтримку. Ніщо не зупинить зміни, час яких настав. Я хочу, щоб міністерство охорони здоров'я залишалося в топі медіа і громадськості й надалі", - сказала вона.

Ми нікуди не йдемо, боротьба триває, - Супрун подякувала українцям, які прийшли провести її з поста голови МОЗ 02

Ми нікуди не йдемо, боротьба триває, - Супрун подякувала українцям, які прийшли провести її з поста голови МОЗ 03

Супрун поділилася з учасниками акції своїми планами.

"Далі будемо разом працювати, щоб продовжувати реформу, зокрема через громадські організації. Я, як і говорила, писатиму книжку. Також працюватимемо над тим, щоб все, чого зараз не існує в Україні, почало існувати. Фейсбук-пости будуть і надалі, не хвилюйтеся", - пообіцяла вона.

Ми нікуди не йдемо, боротьба триває, - Супрун подякувала українцям, які прийшли провести її з поста голови МОЗ 04

За словами Супрун, вже з понеділка в МОЗ почне працювати новий міністр.

На завершення Супрун сказала: "Ми нікуди не йдемо, ми залишаємося тут. Боротьба триває".

Ми нікуди не йдемо, боротьба триває, - Супрун подякувала українцям, які прийшли провести її з поста голови МОЗ 05

Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада призначила Зоряну Скалецьку міністром охорони здоров'я. На цій посаді вона замінить Уляну Супрун.

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