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30.08.19 21:19

"Знаю, що це гарний спеціаліст", - депутат від СН не зміг назвати прізвище прем'єра. ВИДЕО

Депутат від "Слуги народу" не зміг назвати ім'я і прізвище прем'єр-міністра, за якого проголосував кілька годин тому.

"Знаю, що це гарний спеціаліст", - депутат від СН не зміг назвати прізвище прем'єра. ВИДЕО

Відео курйозної розмови з нардепом Артемом Дмитруком опублікували журналісти "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Депутат не зміг сказати, як звуть нового прем'єра, але запевнив, що "спілкувався з ним у Трускавці".

"Я знаю, що це гарний спеціаліст, дуже фахова людина. Взагалі всі люди, яких сьогодні призначали на міністерські посади - фахові доволі люди", - сказав Дмитрук.


Артем Дмитрук - депутат-мажоритарник, він переміг на виборах в окрузі №133 в Одесі. Він володіє спортклубом, є чемпіоном України з пауерліфтингу, уточнює "Лівий берег".

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Дмитруку 26 років. Він народився в Козятині Вінницької області, в Одесу переїхав у 13 років. До того, як зайнявся спортом, працював охоронцем, вантажником і приватним підприємцем. Дмитрук - майстер спорту з пауерліфтингу, багатократний чемпіон України, рекордсмен України, багаторазовий чемпіон і призер турнірів з боксу, самбо і панкратіону, чемпіон України з кроссфіту, призер Чемпіонату України з кроссліфтингу.

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На виборах Дмитрук переміг кандидата від "Опозиційної платформи - За життя", бізнесмена Віктора Баранського.

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