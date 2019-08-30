"Знаю, що це гарний спеціаліст", - депутат від СН не зміг назвати прізвище прем'єра. ВИДЕО

Відео курйозної розмови з нардепом Артемом Дмитруком опублікували журналісти "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Депутат не зміг сказати, як звуть нового прем'єра, але запевнив, що "спілкувався з ним у Трускавці".

"Я знаю, що це гарний спеціаліст, дуже фахова людина. Взагалі всі люди, яких сьогодні призначали на міністерські посади - фахові доволі люди", - сказав Дмитрук.





Артем Дмитрук - депутат-мажоритарник, він переміг на виборах в окрузі №133 в Одесі. Він володіє спортклубом, є чемпіоном України з пауерліфтингу, уточнює "Лівий берег".

Читайте також: В "Слузі народу" вибрали депутатів, яким можна спілкуватися зі ЗМІ, - theБабель

Дмитруку 26 років. Він народився в Козятині Вінницької області, в Одесу переїхав у 13 років. До того, як зайнявся спортом, працював охоронцем, вантажником і приватним підприємцем. Дмитрук - майстер спорту з пауерліфтингу, багатократний чемпіон України, рекордсмен України, багаторазовий чемпіон і призер турнірів з боксу, самбо і панкратіону, чемпіон України з кроссфіту, призер Чемпіонату України з кроссліфтингу.

На виборах Дмитрук переміг кандидата від "Опозиційної платформи - За життя", бізнесмена Віктора Баранського.