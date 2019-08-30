Депутат від "Європейської солідарності" Бондар потрапив у ДТП і перебуває в лікарні (оновлено)

Михайло Бондар прямував з Києва на вихідні до родини в Сокаль Львівської області. Нардеп скористався сервісом пошуку автомобілів "Бла бла кар". Цю інформацію Цензор.НЕТ підтвердив сам депутат.

"Я АТОвець. Тому, якщо є можливість придбати машину - то капеланам купили автобус, то так джипи там хлопцям... Тобто, я поки без машини. Тому користуюся ось таким чином послугою "Бла бла кар". Це швидко, це добре", - пояснив нардеп.

У машині, крім Бондара, були водій з дружиною і ще один пасажир.

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"Як сталася сама аварія, я не бачив. Оскільки напередодні сиділи допізна і голосували - я, відповідно, заснув. І пасажир, який був ще один, теж заснув. Я здригнувся вже від самого удару. ... Машина кілька разів перекинулася. Витягли всіх. Всі живі", - розповів Бондар.

За словами нардепа, життя йому та решті, хто були в машині, врятували ремені безпеки.

Депутата доставили до Коростишівської центральної районної лікарні. У Бондара, ймовірно, зламані ребра.

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Причини ДТП встановлює поліція. За словами водіїв-очевидців, у машини, в якій їхав нардеп, луснуло колесо.

Михайло Бондар - депутат-мажоритарник від фракції "Європейська солідарність". Він переміг в окрузі №119 (Львівська область). У Верховній Раді попереднього скликання Бондар був членом фракції "Народного фронту" та обіймав посаду голови підкомітету з питань вугільної промисловості.