Зеленський призначив Абромавичуса головою "Укроборонпрому". ДОКУМЕНТ

Відповідні укази оприлюднено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Призначити Абромавичуса Айвараса генеральним директором Державного концерну "Укроборонпром", - йдеться в указі №641/2019.

Читайте також: Щодо "Укроборонпрому" відкрито майже 500 справ про корупцію, лише 2% доходять до суду, - Абромавичус

Попередньо президент указом №640/2019 звільнив Павла Букіна з посади глави Укроборонпрому.

Крім того, згідно з указом №639/2019 припинено повноваження Абромавичуса як члена наглядової ради Укроборонпрому.

Всі ці укази набирають чинності з дня оприлюднення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аудит "Укроборонпрому" має завершитися навесні 2020 року, керівників підприємств концерну перевірять на поліграфі, - заступник секретаря РНБО Кривонос

Павло Букін був призначений гендиректором "Укроборонпрому" в лютому 2018 року.

У липні "Укроборонпром" призначив головою наглядової ради колишнього міністра економічного розвитку і торгівлі України Айвараса Абромавичуса.

Раніше Айварас Абромавичус заявив, що гендиректора "Укроборонпрому" Букіна треба змінити через його неефективність.