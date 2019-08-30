Зеленський призначив Абромавичуса головою "Укроборонпрому". ДОКУМЕНТ

Відповідні укази оприлюднено на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"Призначити Абромавичуса Айвараса генеральним директором Державного концерну "Укроборонпром", - йдеться в указі №641/2019.
Попередньо президент указом №640/2019 звільнив Павла Букіна з посади глави Укроборонпрому.
Крім того, згідно з указом №639/2019 припинено повноваження Абромавичуса як члена наглядової ради Укроборонпрому.
Всі ці укази набирають чинності з дня оприлюднення.
Павло Букін був призначений гендиректором "Укроборонпрому" в лютому 2018 року.
У липні "Укроборонпром" призначив головою наглядової ради колишнього міністра економічного розвитку і торгівлі України Айвараса Абромавичуса.
Раніше Айварас Абромавичус заявив, що гендиректора "Укроборонпрому" Букіна треба змінити через його неефективність.