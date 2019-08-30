В останній день роботи Луценко забрав у мене 20 справ, - Горбатюк

Про це начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк розповів виданню Insider, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Горбатюка, Луценко віддав слідство у цих справах іншим силовим структурам.

Йдеться про справи щодо корупційних злочинів колишніх високопосадовців. Їх, за словами Горбатюка, перенаправили зокрема до ДБР та поліції. Дані про підслідність були змінені в електронному реєстрі, хоча документу, на основі якого це мають право робити, до слідчих не надходило.

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Ці справи стосуються розкрадання коштів при будівництві Генпрокуратури, епізоду щодо земельної ділянки (де фігурує Азаров), справи корупційних злочинів Захарченка, справи заволодіння шахтами, де фігурує Олександр Янукович.

"Вчора після 18 години ми виявили, що Луценко вкрав 20 проваджень. По ЄРДР [Єдиний реєстр досудових розслідувань - Ред] ці справи вже визначені за іншими підрозділами. Проте, ніяких процесуальних рішень нам не надходило. В вечірній час людина бере і приймає рішення про таке", - каже Горбатюк.

Він пояснив, що, за правилами, спочатку має бути підписана постанова про визначення підслідності за іншим органом. І лише потім вносяться зміни в електронний Єдиний реєстр досудових розслідувань на основі постанови.

"Зміни внесли, а постанову ми не бачили. Процесуально ці справи вже передані, але матеріали досі у нас лежать" , - додав Горбатюк.

Він зазначив, що у вказаних справах уже були проекти повідомлень про підозру. Горбатюк сподівається на те, що рішення Луценка про передачу справ може скасувати новий глава ГПУ Руслан Рябошапка.

"Новий Генпрокурор може це вирішити. Я йому вже направив листа", - розповів Горбатюк.