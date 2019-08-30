Авіабудівники "Антонова" вимагають, щоб росіяни прибрали літери "Ан" зі своєї модифікації літака "Руслан"

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті підприємства, інформує Цензор.НЕТ.

Російське КБ "Іллюшин" з 2017 року веде розробку глибоко модернізованого надважкого військово-транспортного літака на базі Ан-124-100 "Руслан", якому планується дати позначення Ан-124-100М.

Фахівці державного підприємства "АНТОНОВ" не заперечують технічної можливості глибокої модернізації транспортного літака Ан-124-100 "Руслан". Проте підбір і установка нового сучасного обладнання силами КБ "Іллюшин" приведе до значної зміни льотно-технічних характеристик літака порівняно з базовою моделлю.

"Таким чином, в історії сучасного авіабудування з'явиться новий літальний апарат. Відповідно, він повинен отримати нове позначення без використання марки "АН", оскільки ДП "АНТОНОВ" не бере участі в його розробці і не буде нести відповідальність за його безпеку", - зазначає підприємство.

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У 2004 році припинилося виробництво літаків Ан-124-100 "Руслан", які збирали на заводі "Авіастар" в Ульяновську і на заводі "Антонов" у Києві. У 2018 році з'явилася інформація про початок підготовки до відновлення виробництва "Русланів".

ДП "Антонов" - провідний український розробник і виробник авіатехніки. З 2015 року підприємство входить в держконцерн "Укроборонпром".