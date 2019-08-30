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30.08.19 23:30

Вітренко може стати главою Фонду держмайна України, - "ЕП"

Виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко може стати главою Фонду державного майна України.

Вітренко може стати главою Фонду держмайна України, - "ЕП"

Як передає Цензор.НЕТ, про це Економічній правді стало відомо з власних джерел.

Економічна правда вже звернулася до Вітренка за коментарем, однак він залишив це запитання без відповіді.

Нагадаємо, що у виконавчого директора "Нафтогазу" останнім часом був конфлікт з главою компанії Андрієм Коболєвим.

Зокрема, це підтвердив і сам глава "Нафтогазу", який вважає існування цього конфлікту однією з головних поразок "Нафтогазу". При цьому він відмовився говорити, в чому саме полягає суть конфлікту.

Вітренко кілька разів уже заявляв про намір звільнитися з "Нафтогазу". Наприклад, у 2015 році, коли він, за його словами, "зіткнувся з очевидною корупцією, з якою не міг змиритися".

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