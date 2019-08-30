"Ми хабарів не беремо", - Богдан про шахраїв, які прикриваючись іменем Зеленського, вимагали $570 тис. від ексспівробітника "Укрспецекспорту". ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Богдан зазначив: "Група шахраїв, представившись довіреними особами президента, вимагали від колишнього співробітника ДП "Укрспецекспорт" передати їм 570 тис. доларів за вирішення питання про призначення його на керівну посаду в Державний концерн "Укроборонпром".

Група, можливо, складалася з 4 осіб. Затримали 2 осіб. Проводили огляд і слідчі дії затриманих у сквері біля фонтану в районі вул. Шовковичної біля будинків 10, 20/8.

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Місяць розводили людину, він відчув, що шахраї, звернувся із заявою в СБУ, працювали місяць, всі київські, представлялися один помічником глави офісу, інший керівником департаменту. Військова прокуратура спільно з СБУ".