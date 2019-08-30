Коломойський розповів, про що говорив із Порошенком під час особистої зустрічі

Про це Ігор Коломойський розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ. Спілкування з Порошенком він назвав "звичайною приватною зустріччю".
За словами Коломойського, зустріч відбулася в Києві, "у приватному домоволодінні".
"Ми з ним ні про що не домовлялися, нічого не це саме. Ми просто поговорили. Про життя. Шанобливо. Як він почувається в ролі не президента, наприклад, які у нього відчуття. Нормально. Звикає", - розповів Коломойський.
Коломойський вважає, що в колишніх претензіях до нього з боку Порошенка не було нічого особистого.
"Так він же мене не ганяв. У цьому ж і питання. Не було ж гонінь. Не було проти мене висунуто жодних звинувачень, не було підозр. Так, були фактові кримінальні справи. Нічого особистого", - сказав він.
На запитання про те, чи справді Порошенко зняв з банківського рахунку $34 млн, щоб переконати Коломойського не говорити про нього погано, Коломойський відповів так: "Знаєте, таке питання треба ставити, якби він зняв принаймні 340 мільйонів! 34 - це не наш із ним рівень! Такою сумою він не відбудеться, а треба ділитися. Добрі слова - це безкоштовно, це комплімент".
Повний текст інтерв'ю з Ігорем Коломойським можна прочитати тут.