За кілька місяців главою МОЗ може стати Радуцький, а Скалецька буде його заступником, - Арахамія

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу ZIK розповів голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За його словами, від самого початку міністром охорони здоров'я планували зробити Радуцького, а Скалецьку (Черненко) - його заступником.

"На міністра планувався сам пан Радуцький. Але йому треба десь три місяці для того, щоб підготуватися, тому ми вирішили зробити такий перехідний період. Я думаю, що потім буде така ротація, що пан Радуцький стане міністром, а Зоряна піде заступником міністра", - заявив голова фракції.

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Він пояснив, чому Радуцький відразу не отримав міністерський пост.

"Йому треба підготуватися, тому що це посада ... Йому треба привести всі свої справи щодо бізнесу ... Він же зараз народний депутат, він не має керувати бізнесом, але він мусить підготуватися до декларування. Тобто, є якісь речі ... " - сказав Арахамія.

Зі свого боку, депутат від "Слуги народу" Роксолана Підласа пояснила, що у Радуцького є законопроекти з пакету медичної реформи, які він хоче на своїй посаді керівника комітету провести через парламент.

За її словами, після того, як законодавство буде напрацьовано, він піде в міністерство, щоб його імплементувати.

Нагадаємо, 29 серпня Радуцький в особистому листуванні в сесійній залі Ради емоційно висловився, обговорюючи питання призначення нового глави МОЗ. Зокрема, він вжив нецензурну лексику на адресу тих людей, які говорять, що він підтримує в.о. міністра охорони здоров'я Супрун.

Після публікації новини про це листування на Цензорі Радуцький задумався про те, щоб спробувати зняти новину, але його від цього відрадив співрозмовник.