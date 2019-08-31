"Потрібно побачити, скільки нас", - Гончарук анонсував перепис населення вже цього року

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це він сказав 30 серпня, спілкуючись із журналістами в Києві в п'ятницю.



Премпрем'єр-міністра запитали, чи буде він ініціювати перепис.

"Ми не будемо ініціювати – ми проведемо. Він уже був запланований на грудень наступного року. Але ми вивчаємо можливість провести його уже цього року. Бо його хотіли наступного, бо цього року восени мали бути вибори, а перепис дуже затратна штука і проводити його з виборами було б складно. Зараз виборів не буде", - сказав він.

За словами Гончарука, "питання навіть не в грошах, а в мобілізації великих ресурсів, людей, яких треба навчити".

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Глава уряду України вважає, що перепис в 2019 році " дозволить державі зекономити наступного року величезні кошти". Зникнуть "мертві душі", нам треба побачити – скільки нас", - пояснив Гончарук.

Єдиний перепис населення незалежної України відбувся в грудні 2001 року. Згідно з його результатами, в країні налічувалося 48,457 млн жителів. Новий перепис спочатку планували провести в 2012 році, але тоді переносили тричі: на 2013-й, 2016 й і 2020 рік.