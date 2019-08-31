Зеленський хоче дати народу України право законодавчої ініціативи

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в проекті закону №1015, який 29 серпня був поданий до Верховної Ради.

Ст. 93 Основного закону передбачає, що право подавати законопроекти до Верховної Ради належить президенту, народним депутатам та Кабінету Міністрів.

Зеленський запропонував додати до списку законодавців "народ", а статтю доповнити абзацом: "Закон приймається відповідно до вимог законодавчої процедури, визначеної Конституцією та законами України".

У пояснювальній записці до законопроекту можна почути думку, що сьогоднішній перелік суб'єктів законодавчої ініціативи є завуженим і "позбавляє можливості виступати таким суб'єктом безпосередньо народ України як єдине джерело влади".

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