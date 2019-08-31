Аеропорт "Київ" 2 вересня закривається на 10 днів: рейси переносять у "Бориспіль"

Про це повідомили в пресслужбі аеропорту, передає Цензор.НЕТ.

Роботу аеропорту тимчасово зупинять з 9:00 2 вересня до 9:00 12 вересня 2019 року через ремонту злітно-посадочної смуги. У цей період рейси авіакомпаній, що базуються в аеропорту "Київ", перенесуть в аеропорт "Бориспіль", де розподілять між терміналами D і F.

Пасажири авіакомпаній Alitalia, Pegasus Airlines, Мотор Січ, Belavia - Belarusian Airlines і LOT будуть вилітати з терміналу D.

Рейси авіакомпаній Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways, Jonika Airlines, Vueling обслуговуватимуть у терміналі F.

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