Сенцова немає ні в "Бутирці", ні в "Лефортово", - ГСК

Про це передає російське інформаційне агентство ТАСС із посиланням на дані Громадської спостережної комісії міста Москви, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Спостерігачі відвідали Бутирський ізолятор, в тому числі перевірили спецблок, і не виявили там Сенцова. Раніше при відвідуванні СІЗО "Лефортово" адміністрація цього ізолятора їм сказала, що його там немає. Таким чином його місце перебування залишається невідомим", - зазначили правозахисники.

Перед цим джерело, "ознайомлене з ситуацією", повідомило агентству, що Сенцов нібито доставлений до Москви для обміну з українською стороною.

Раніше співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова у фейсбуці повідомила, що "обмін завершився" і українці летять додому. Її запис репостнув призначений Верховною Радою генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

Пізніше з'явилася інформація про приліт літака з українцями в аеропорт "Київ", в аеропорту вже зібралися журналісти.

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Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що Україна і РФ близькі до узгодження обміну утримуваними особами за формулою "33 на 33". Однак, хто саме може бути звільнений в рамках процедури обміну, не повідомлялося.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на "перші результати" щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.