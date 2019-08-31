Радуцький заявив, що не збирається очолювати МОЗ

Про це він написав у фейсбук інформує Цензор.НЕТ.

"Я не планую бути міністром через 3 місяці. Так, багато колег у фракції бачать саме мене на цій посаді. І саме це бажання вчора Арахамія озвучив в ефірі телеканалу. Мені приємно, але свою роботу бачу зараз в парламенті. Основа перетворень тут", - написав Радуцький.

Він пообіцяв тісно співпрацювати з Міністерством охорони здоров'я.

"Архітектура законів першорядна. Я буду тісно співпрацювати з МОЗ. Вчора зібрався наш комітет, зустрілися з міністром. Намітили план перших 100 днів", - додав Радуцький.

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Главу МОЗ Радуцький охарактеризував як "професіонала" і "енергійного і геніального фахівця".

"Кращої кандидатури, ніж вона, складно знайти. Саме тому її затвердили президент, прем'єр-міністр і більшість. Її делегувала більшість, і зараз вона - частина команди нового прем'єр-міністра. Я залишаюся і планую залишатися працювати в парламенті", - підсумував депутат .

Напередодні глава фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія заявив, що Михайло Радуцький може через кілька місяців очолити МОЗ, а Зоряна Скалецька - стати його заступником.

Нагадаємо, 29 серпня Радуцький в особистому листуванні в сесійній залі Ради емоційно висловився, обговорюючи питання призначення нового глави МОЗ. Зокрема, він вжив нецензурну лексику на адресу тих людей, які говорять, що він підтримує в.о. міністра охорони здоров'я Супрун.

Після публікації новини про це листування на Цензорі Радуцький задумався про те, щоб спробувати зняти новину, але його від цього відрадив співрозмовник.