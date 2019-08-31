Розслідування проти матері нардепа-втікача Онищенка завершено, - НАБУ

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою однієї з учасниць так званої "газової схеми" у розкраданні коштів під час видобування і продажу газу за договорами спільної діяльності з ПАТ "Укргазвидобування". 30 серпня 2019 року підозрюваній та її захисникам відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду", - сказано в повідомленні.

У Бюро вказали, що підозрювана - родичка колишнього народного депутата України, якого НАБУ і САП звинувачують в організації "газової схеми".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Матері Онищенка суд заборонив виїжджати з Києва

З серпня 2016 року вона перебувала у міжнародному розшуку. 25 липня 2019 року цю особу затримали працівники ДП України в аеропорту "Бориспіль"

Матір Онищенка підозрюють у створенні злочинної організації, привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем, фіктивному підприємництві та відмиванні злочинних доходів.

Інесу Кадирову затримали в "Борисполі" 25 липня після прильоту з Іспанії. Онищенко стверджував, що його мати зле почувається і "хоче померти на батьківщині".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "Борисполі" затримали матір Онищенка, розшукувану в справі про розкрадання газу

1 серпня суд заборонив їй залишати Київ і зобов'язав співпрацювати зі слідством. У суді мати Онищенка заявила, що їй не соромно перед дітьми і внуками. "Що стосується газу - я в цьому нічого не розумію, ні в чому не розбираюся. Ніколи не сунула туди носа", - сказала вона.