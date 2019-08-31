КПВВ на Донбасі переходять на осінній графік роботи, - Держприкордонслужба

Пропуск людей і транспортних засобів буде здійснюватися з 7:00 до 18:30. Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

За осіннім графіком будуть функціонувати такі дорожні коридори: "Стаханов - Золоте - Гірське - Лисичанськ" - КПВВ "Золоте"; "Горлівка - Бахмут" - КПВВ "Майорське"; "Донецьк - Курахове" - КПВВ "Мар'їнка"; "Донецьк - Маріуполь (через Маріуполь)" - КПВВ "Новотроїцьке"; "Новоазовськ - Покровськ - Талаківка - Маріуполь" - КПВВ "Гнутове" (с. Пищевик) "Станиця Луганська - Щастя - Новоайдар" - КПВВ "Станиця Луганська".

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Сьогодні, 31 серпня, всі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі, пропускні операції здійснюються з 06:00 до 20:00.

Загалом упродовж минулої доби через КПВВ пройшли 41,7 тисячі осіб та 5,2 тис. транспортних засобів.

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