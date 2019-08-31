Зеленський прибув до Польщі

Літак президента приземлився у варшавському аеропорту ім. Шопена, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

У Варшаві Зеленський проведе переговори з президентом Польщі Анджеєм Дудою у вузькому та розширеному колах. Згодом відбудеться зустріч лідерів двох країн зі ЗМІ.

Після цього президент України покладе вінки до Могили Невідомого солдата на площі Пілсудського у центрі Варшави.

Згодом глава Української держави проведе переговори з маршалком Сенату Станіславом Карчевським та головою Ради міністрів РП Матеушем Моравецьким.

Після цього президент України зустрінеться з лідером найбільшої опозиційної партії Польщі "Громадянська платформа", головою комісії Сейму у закордонних справах Гжегожем Схетиною.

У суботу ввечері глава держави зустрінеться з представниками українського та польського бізнесу, а також українською студентською молоддю.

Також читайте: Зеленський здійснить офіційний візит до Польщі, де проведе низку зустрічей з лідерами іноземних держав, - ОП

Наступного дня Зеленський у колі міжнародних партнерів візьме участь у Варшаві в меморіальних заходах з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни, а також проведе низку двосторонніх переговорів із лідерами інших країн.