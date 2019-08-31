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31.08.19 13:46

Йдучи з посади, Луценко призначив Матіоса куратором Управління спецрозслідувань

В останній день роботи на посаді Генерального прокурора Юрій Луценко призначив главу військової прокуратури Анатолія Матіоса куратором Управління спеціальних розслідувань.

Йдучи з посади, Луценко призначив Матіоса куратором Управління спецрозслідувань

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Управління спецрозслідування.

"Головний військовий прокурор Матіос А.В., за наявності у нього реального конфлікту інтересів, призначений куруючим заступником за роботою УСР (Управління спецрозслідування. - Ред.)", - сказано в повідомленні.

Указ надійшов в Управління спецрозслідування 30 серпня. Там його назвали "вишенькою на торті".

Співробітники Управління припускають, що Матіос призначений куратором, щоб "розуміти і контролювати інші кримінальні провадження, що залишилися у слідчих".

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Раніше глава Управління спеціальних розслідувань Сергій Горбатюк заявив, що в останній день роботи на посаді генпрокурора Юрій Луценко забрав у його Управління 20 справ проти про корупційні злочини колишніх чиновників.

Крім того, цього ж дня Генпрокуратура закрила справу проти Ігоря Калетника - колишнього віце-спікера Верховної Ради, що проходить у справі "законів 16 січня".

Йдучи з посади, Луценко призначив Матіоса куратором Управління спецрозслідувань 01
Йдучи з посади, Луценко призначив Матіоса куратором Управління спецрозслідувань 02

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