Йдучи з посади, Луценко призначив Матіоса куратором Управління спецрозслідувань

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Управління спецрозслідування.

"Головний військовий прокурор Матіос А.В., за наявності у нього реального конфлікту інтересів, призначений куруючим заступником за роботою УСР (Управління спецрозслідування. - Ред.)", - сказано в повідомленні.

Указ надійшов в Управління спецрозслідування 30 серпня. Там його назвали "вишенькою на торті".

Співробітники Управління припускають, що Матіос призначений куратором, щоб "розуміти і контролювати інші кримінальні провадження, що залишилися у слідчих".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генпрокуратура закрила справу проти ексдепутата Калєтніка, фігуранта справи про закони "16 січня"

Раніше глава Управління спеціальних розслідувань Сергій Горбатюк заявив, що в останній день роботи на посаді генпрокурора Юрій Луценко забрав у його Управління 20 справ проти про корупційні злочини колишніх чиновників.

Крім того, цього ж дня Генпрокуратура закрила справу проти Ігоря Калетника - колишнього віце-спікера Верховної Ради, що проходить у справі "законів 16 січня".



