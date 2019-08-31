"Розглядаємо це як зневагу": діаспора звернулася до Зеленського з емоційною заявою через небажання зустрічатися з українцями в Польщі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, цитуючи текст листа, посилання на яке опублікувала лідер громадської ініціативи "Євромайдан-Варшава" Наталя Панченко.

"Ми, представники українських організацій за кордоном, глибоко стурбовані тим, що в рамках Вашого офіційного візиту до Польщі, який відбудеться 31 серпня - 1 вересня 2019 року, не передбачено зустрічі з українською громадою", - зазначається в листі.

При цьому згадується, что що згідно з останніми дослідженнями, проведеними в 2019 році, в Польщі проживає близько 1,27 млн українців. Крім цього, за даними Світового банку, у 2018 році українці з-за кордону поповнили бюджет України на 14 мільярдів доларів, що дорівнює 11,4% ВВП країни.

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"Ми глибоко засмучені тим фактом, що президент України ігнорує найбільшу у світі закордонну українську громаду. Розглядаємо це як прояв нехтування інтересами понад 20% громадян України, які проживають за кордоном", - зазначається в зверненні.

Діаспора також просить Зеленського створити посаду штатного радника з питань українців за кордоном і міграційної політики при Кабінеті Міністрів України.

Крім того, в листі перераховані питання, які, на думку представників діаспори, вимагають негайного обговорення та невідкладного вирішення. Серед них, зокрема, введення електронного голосування для громадян України, які перебувають за кордоном, дотримання конституційного права громадян України за кордоном бути обраними і мати своїх представників в органах державної влади, запровадження множинного громадянства, створення програми повернення для трудових мігрантів.

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Звернення до президента, зокрема, підписали представники українських громадських організацій Польщі, Канади, Іспанії, Італії, США, Португалії, Єгипту, Індії, Австралії, Швейцарії, Греції, Німеччини, Франції, Литви, Малайзії, Бразилії, Йорданії, Австрії, Молдови, Данії, Ірландії, ПАР, Румунії, Української всесвітньої координаційної ради (УВКР) тощо.