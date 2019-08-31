Гряде "перевіджим" "перевіджатого", і "смотрящего" за Мін'юстом Довбенка використовують для цієї мети, - Бутусов

Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За його словами, Довбенко офіційно є власником юридичної фірми, а неофіційно - довіреною особою ексміністра Петренка, що вирішував все сумнівні і спірні питання з реєстрації власності.

"З огляду на погано врегульоване законодавство і права власності, залежні суди, оскаржити і переоформити можна більшість об'єктів, це такий великий тіньовий ринок. Ключова фігура - кишеньковий реєстратор, який зробить те, що накажуть, перепише права і поставить підпис. А менеджери-юристи потрібні для правильного оформлення паперів і керівництва процесом", - зазначає журналіст.

Бутусов зазначає, що робочий досвід Довбенко отримав ще при Януковичі в конторі Сергія Курченка, "нового обличчя" в молодій команді Олександра Януковича. Але отриманий досвід дозволив йому розвернутися з масштабом після революції, коли його начальство втекло, і Петренко підібрав цей цінний кадр.

"І хто краще Довбенка знає - як, кому, хто вирішує питання в Мін'юсті? Думаю, гряде "перевіджим" "перевіджатого" в певному масштабі. Наприклад, судячи з присутності на весіллі київського забудовника Андрія Вавриша, цілком ймовірно, що деяка частина київської нерухомості, оформленої на структури "директора Києва" Вадима Столара, цілком може перекочувати до інших господарів", - зазначає головний редактор Цензор.НЕТ.

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Водночас Бутусов не думає, що Довбенку будуть давати якісь гарантії у владі і кудись його просувати.

"Призначення міністром юстиції Дениса Малюськи, призначення главою профільного комітету Ірини Венедиктової, означає, на мій погляд, що президент Зеленський має намір зламати кримінальні схеми в Мін'юсті. Сподіваюся, що дуже швидко весь кримінал з міністерства буде вичищений, схеми поламають. Але попередньо знання Довбенка використають, щоб "перевіджати" те, що переписувався за останні п'ять років на ділків із минулої влади", - вважає журналіст.

"Служба безпеки під керівництвом т.в.о. Івана Баканова за останній місяць розкрила три угруповання "чорних реєстраторів", які незаконно крали власність і оформляли угоди за допомогою Мін'юсту. Чиновники Мін'юсту видавали ключі реєстратора неіснуючим особам, які проживали на окупованій території, а ті оформляли власність за рішенням судів на підставні фірми. Подивимося, наскільки далеко зуміє дістатися СБУ до тих чиновників в Мін'юсті, хто насправді видавав ключі реєстраторам, і хто був організатором цих схем", - резюмує Бутусов.

Раніше журналісти Bihus.Info повідомили, що керівник Офісу Президента Андрій Богдан і відомий київський забудовник Андрій Вавриш три дні, зокрема День Незалежності України, провели на весіллі "смотрящего" за Мін'юстом Андрія Довбенка.