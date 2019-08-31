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31.08.19 16:52

Біля аеропорту "Київ" відкрили пам'ятник авіаконструктору Сікорському

Пам'ятник видатному авіаконструктору Ігорю Сікорському встановили біля названого на його честь аеропорту (колишній аеропорт "Жуляни").

Біля аеропорту "Київ" відкрили пам'ятник авіаконструктору Сікорському

Монумент споруджено і встановлено коштом благодійників. Про це під час церемонії відкриття заявив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Сьогодні, в День української авіації, ми робимо ще один крок до увічнення пам'яті про видатного киянина. Відкриваємо пам'ятник всесвітньовідомому авіаконструктору Ігорю Сікорському. І тепер він буде зустрічати киян і гостей, що прибувають до столиці авіасполученням", - сказав Кличко.

Автор пам'ятника - молодий скульптор Володимир Журавель.

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За словами Журавля, пам'ятник є своєрідною алегорією - Сікорський повертається в Україну.

"Ігор Сікорський - справді видатна особистість. Більшу частину свого життя жив і працював у США. Наприкінці  життя він мріяв повернутися до України", - сказав Журавель.

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