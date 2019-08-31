Ми лише 2 чи 3 години поспали, але зранку були досить бадьорими, - Разумков про перше засідання парламенту

Про це Разумков сказав журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Нормально. Я вам більше скажу: як не дивно, але ми з першим віцеспікером і з віцеспікером лише дві чи три години поспали, але зранку були досить бадьорими. І ви ж бачили настрій у залі: народні депутати були готові працювати і далі", - сказав спікер.

Однак, за словами Разумкова, він розуміє, що певною мірою це була "ейфорія першого дня".

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"Але я дуже сподіваюся, що розуміння того, що Верховна Рада має працювати, - не лише публічно, але і на результат, насамперед на результат, - воно є в цьому скликанні парламенту і воно залишиться. Що це буде не лише одне, два, три засідання, а що це стане стандартною роботою Верховної Ради України", - сказав голова ВР.

На запитання про те, чи планується і у вівторок, 3 вересня, також засідати від ранку і до ночі, він сказав: "Подивимося, поки не вичерпаємо порядок денний".