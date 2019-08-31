Не можна нікому дозволяти змінювати силою кордони країн, як це сталося в 1939 році з Польщею і в 2014-му з Україною, - Дуда

Про це він сказав на брифінгу з Президентом України Володимиром Зеленським у суботу у Варшаві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Україна має залишатися вільною і суверенною державою, і ніхто не може порушувати спокій і територіальну цілісність України, особливо в контексті 80-ї річниці початку Другої світової війни", - сказав Дуда.

Польський лідер заявив, що нікому не можна дозволяти ні в Європі, ні у світі змінювати кордони силою, як це сталося в Україні в 2014 році.

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Зі свого боку, Президент України Володимир Зеленський нагадав, що 1 вересня 1939 року польський народ став на захист своєї батьківщини від німецьких загарбників.

"Тоді пліч-о-пліч із поляками стояли й представники українського народу, на той час громадяни Республіки Польща. За підрахунками істориків, у лавах польського війська воювали тисячі українців. Багато з них віддали життя у важкій боротьбі з нацистами і стали жертвами комуністичної тоталітарної системи", - заявив він.

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Зеленський зазначив, що через 80 років Польща допомагає Україні захищати її територіальну цілісність, зокрема поляки роблять це безпосередньо пліч-о-пліч з українськими військовими.

1 вересня в Польщі відбудуться заходи, приурочені 80-й річниці початку Другої світової війни.