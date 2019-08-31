Окупанти запросили режиму тиші і відкрили вогонь, поранено одного військовослужбовця

Про це інформує пресслужба штабу операції Об'єднаних сил, повідомляє Цензор.НЕТ.

О 13:30 бойовики попросили об'єднані сили дозволити їм забрати тіла загиблих - членів диверсійно-розвідувальної групи, яких нещодавно ліквідували бійці полку "Азов" у районі Світлодарської дуги. Українська сторона підтвердила запит на режим тиші на період до 16:00.

"У ворога була інша мета: скористатися затишшям, приспати пильність і завдати удару по наших підрозділах. З цією метою він, порушуючи режим тиші, зухвало почав обстріл із застосуванням гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - сказано в повідомленні.

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Українські військовослужбовці були готові до такого розвитку подій, проте під час потужного обстрілу один воїн зазнав поранення, йому надано кваліфіковану медичну допомогу, стан здоров'я - середньої важкості.



