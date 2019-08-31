"Мета російських виробників добрив - посадити наших аграріїв на голку", - радник Зеленського Устенко

Про це Устенко сказав під час круглого столу "Вплив санкцій щодо РФ на українську промисловість і економіку. Приклад хімпрому і АПК", організованого Міжнародним фондом Блейзера та Інститутом Горшеніна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

Олег Устенко заявив, що ідея введення санкцій проти РФ виникла не вчора і не сьогодні. Радник президента нагадав, що торгово-економічні відносини України з РФ завжди були затьмарені обмежувальними заходами з російського боку, навіть коли взаємини здавалися непоганими.

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"З 2014 року вже очевидно просто різко змінилася ситуація, і обмежувальні заходи, які було введено для наших машинобудівників на території РФ, вони не були підкріплені фактично жодним чином обмежувальними заходами з нашого боку. І 15 травня (2019 року. - Ред.) те рішення, яке було ухвалено в Україні з приводу введення санкцій проти частини виробників із боку РФ, абсолютно повністю підтримувалося Офісом президента і полягало в тому, щоб було введено обмежувальні заходи і щодо російського імпорту, включно з хімічною продукцією, зокрема добривами", - нагадав радник Зеленського.

"Уявіть собі, що наші підприємства-виробники добрив, які лежали в руїнах щонайменше упродовж останніх кількох років, раптом почали слабо, але таки піднімати голову. Вони почали реально працювати. І тут я вас адресую до того послання, яке було у президента Зеленського під час інавгураційної промови, коли він сказав, що не хоче, щоб українці коли-небудь ще плакали. І в перекладі на економічну мову це означає, що він думає, зокрема, не лише про економічне зростання, але він думає і про зайнятість населення. А все-таки хімпром - це ще й величезні питання, пов'язані із зайнятістю населення. Я вже не кажу про те, що є цілі регіони, де такі от хімпідприємства є фактично містоутворюючими підприємствами. Я не кажу про те, що є ще безпосередні впливи на бюджетну ситуацію, адже це великі платники податків. Я вже не кажу про те, що це питання вирішення соціальних питань, які є в окремо взятих регіонах. Я вже й не кажу з приводу того, що деякі основні гравці нашого ринку хімдобрив перебувають на тих територіях, які загалом близькі до зони проведення військових дій, і, як ви бачили в багатьох заявах, які робив президент Зеленський, він особливо таргетує той регіон і говорить про необхідність його відновлення", - заявив Устенко.

За словами радника президента, ініціювати подібну дискусію необхідно, адже на ринку мінеральних добрив сплетено відразу велику кількість гравців.

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"З одного боку - хіміки, які мають свої власні вузькогалузеві інтереси, які, зокрема, переплітаються з нашими загальнодержавними інтересами. З іншого боку переговорного процесу і столу перебувають українські аграрії", - зазначив Устенко.

За словами економіста, в короткостроковій перспективі завжди існує ризик можливого стрибка щодо вартості товару, який обмежується на ввезення в країну.

"Наскільки я розумію, саме в умовах України він і не спрацював через цілу низку причин. Але водночас ми з вами маємо право і очікувати, що така ситуація не триватиме довго", - заявив Устенко.

На думку Устенка, стратегія з боку російських виробників добрив на українському ринку полягала в тому, щоб видавлювати з нього вітчизняного товаровиробника. "Щоб посадити на таку собі голку в середній і довгостроковій перспективі вже наших аграріїв, які, очевидно, розуміють ризики, які для них би були в середній і довгостроковій перспективі від подібного захоплення ринку з усіма наступними проблемами, які могли виникнути для української економіки", - зазначив радник президента.

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Олег Устенко припустив, що в найближчій статистиці, найімовірніше, буде відображено коливання ввезення добрив із територій тих країн, які традиційно ці добрива не виробляли і активно з Україною добривами не торгували.

"Так само, як відбувалося з обхідними каналами для імпорту на територію України, але вже не з території РФ, а з території Білорусі, Казахстану, наших друзів на західних кордонах, які активно використовують подібні тимчасові переваги, які виникають у торгівлі", - заявив Олег Устенко.

Під час круглого столу генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов також заявив, що ФРУ розробила і подала до Кабінету Міністрів стратегію розвитку хімічної галузі України.

"Головне сьогодні в цій стратегії - це робоче місце. Без робочого місця у нас не буде ні людей, ні податків, ні країни. Ми маємо розуміти, що, експортуючи сьогодні сировинну групу товарів, а імпортуючи все, що пов'язано з хімією, як приклад, ми країну не побудуємо. Не буде ні семи відсотків, ні мільйонів робочих місць", - заявив глава ФРУ.

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