Польща, США й Україна підписали газову угоду

У 2021 році Польща зможе поставляти Україні 6 мільярдів кубометрів газу, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Таку декларацію висловив уповноважений польського уряду в справі стратегічної енергетичної інфраструктури Пйотр Наїмський.

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За словами міністра Пйотра Наїмського, мета газової угоди - диверсифікація поставок газу в Україну, яка в цьому є залежною від Росії. Така можливість відкриється в момент розбудови терміналу скрапленого газу у Свіноусті та будівництва газопроводу Baltic Pipe, який з'єднає Польщу з Норвегією. Необхідно також побудувати газотранспортну систему в Польщі.

Пйотр Наїмський повідомив, що зараз Польща може постачати в Україну приблизно 1,5 млрд кубометрів газу. За два роки потужність газопорту в Свіноусті збільшиться на 50 відсотків - до 7,5 млрд кубометрів. Завдяки цьому буде можливість приймати скраплений газ зі США, який придбає українська сторона, або Україна може купити газ у польської Нафтогазової компанії.

Американський міністр енергетики Рік Перрі сказав, що США допомагають Польщі зменшити залежність від російського газу і гарантувати постачання сировини. За його словами, завдяки Польщі скраплений газ може допомогти союзникові, Україні, уникнути загрози обмеження постачання російського газу.

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Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк наголосив, що залежність від Росії має не лише економічні, але й політичні наслідки. Єдиний вихід, як він сказав, - диверсифікувати поставки. Тому наступним кроком є можливість доступу до скрапленого газу з інших країн, насамперед із США.