Берлін вітає можливий обмін утримуваними особами між Росією й Україною, - представник МЗС ФРН Бургер

Про це заявив представник МЗС Німеччини Крістофер Бургер на урядовій пресконференції, пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Обмін полоненими є частиною Мінських угод. Заходи щодо реалізації цих угод важливі і їх можна вітати, оскільки це є частиною дорожньої карти для досягнення миру на сході України", - заявив Бургер.

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Представник МЗС Німеччини зазначив, що уряд ФРН раніше неодноразово вимагав звільнення українських моряків.

Нагадаємо, співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова у фейсбуці повідомила, що "обмін завершився" й українці летять додому. Її запис репостнув призначений Верховною Радою генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

Пізніше з'явилася інформація про приліт літака з українцями в аеропорт "Київ", в аеропорту вже зібралися журналісти.

Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що Україна і РФ близькі до узгодження обміну утримуваними особами за формулою "33 на 33". Однак, хто саме може бути звільнений в рамках процедури обміну, не повідомлялося.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на "перші результати" щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.

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