"Батьківщину продавати не можна, тому деякі справи в жодному разі не можна продавати. І під заставу деяким людям не можна виходити", - президент

Як тільки він почне працювати, відразу "все почнеться", зазначив Зеленський в інтерв'ю телеканалу "1+1", передає Цензор.НЕТ.

"Антикорупційний суд, якого не було, починає працювати 5 вересня вперше в Україні. Антикорупційний суд. Там відбувся конкурс, і мені здається, що зараз там з’являться чесні судді. Це дуже важливе питання було. Далі: у нас з’явиться новий генеральний прокурор. Це дуже важлива людина. І я думаю, що восени, коли в нас з’являться і Антикорупційний суд, і генеральний прокурор, все почнеться. Все почнеться", - наголосив президент.

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На запитання, чи "аукціон кримінальних справ буде", Зеленський відповів: "Подивимося". "Скільки грошей не вистачатиме державі (сміється). Може бути", - додав Зеленський.

Він підкреслив, що є кримінальні справи, які не можна продавати. "Думаю, є такі кримінальні справи і є такі люди... Батьківщину продавати не можна, тому деякі справи в жодному разі не можна продавати. І під заставу деяким людям не можна виходити", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, 7 травня главою Антикорупційного суду обрали суддю Олену Танасевич. На зборах суддів Вищого антикорупційного суду України за неї таємно проголосували 23 з 38 суддів. Голову Вищого антикорупційного суду обрали з третьої спроби. У перших двох жодному з кандидатів не вдалося набрати необхідний мінімум - 20 голосів. Заступником голови Антикорупційного суду став Євген Крук.

Тоді ж прийнято рішення про початок роботи з 5 вересня 2019 року.